كيت ميدلتون وجيل بايدن: رعاية الطفولة المبكرة والتعليم يجب أن يكونا من القضايا الاستراتيجية الحاسمة

قالت دوقة كامبريدج، كيت ميدلتون، والسيدة الأولى للولايات المتحدة، جيل بايدن، إن رعاية الطفولة المبكرة والتعليم يجب أن يكونا من بين "القضايا الاستراتيجية الحاسمة في عصرنا".

وفي مقال مشترك نشرته شبكة (سي إن إن) دعت كيت ميدلتون وجيل بايدن إلى "تحول جذري" في النهج تجاه هذه المرحلة المبكرة من الحياة.

وأضافتا أن "السنوات الأولى مهمة حقا لآفاق الحياة ويجب أن تكون الخبرة في صميم كيفية إعادة البناء بجرأة وبأهداف محددة بعد الجائحة".

وجاء المقال المشترك بعد أن التقيت كيت وجيل لأول مرة في أكاديمية كونور داونز في هيل بمقاطعة كورنوال ، حيث اجتمع قادة العالم ضمن فعاليات قمة مجموعة السبع، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وقالتا إنهما تأملان في العمل معا على الصعيد الدولي بشأن هذه المسألة، من خلال اتخاذ تدابير تشمل إجراء محادثات داخل الأُسر والمجتمعات المحلية حول هذا الموضوع، وأن ينظر قادة الأعمال في كيفية دعم الآباء ومقدمي الرعاية.

وأوضحتا أنه ينبغي إيلاء قيمة كبيرة لدور الأمهات والآباء ومقدمي الرعاية.