 التحفظ على 3 خيول بسبب الرائحة الكريهة في أبو الجود بالأقصر - بوابة الشروق
الأحد 12 يونيو 2022 8:11 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إجراء تعديلات على الجهاز الفني للنادي الأهلي بعد خسارة النهائي الإفريقي؟

النتـائـج تصويت

التحفظ على 3 خيول بسبب الرائحة الكريهة في أبو الجود بالأقصر

محمد راشد
نشر في: الأحد 12 يونيو 2022 - 6:41 ص | آخر تحديث: الأحد 12 يونيو 2022 - 6:41 ص

شن مجلس مدينة الأقصر حملات في شوارع المدينة، في إطار تكثيف المتابعات الميدانية الدورية لعدم الشروع في أي أعمال بناء مخالف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وقال اللواء علي الشرابي، رئيس مدينة الأقصر، إنه تمت الاستجابة الفورية لشكوى عدد من أهالي منطقة أبو الجود، تفيد بتضررهم من وجود خيول أسفل كوبري المنطقة تتسبب في انتشار الروائح الكريهة وانتشار المخلفات بالمنطقة، وعلى الفور تم تنفيذ حملة بيئية مكونة من مكتب شؤون البيئة بمدينة الأقصر، بالتنسيق مع شرطة المسطحات وحي وسط، وتحت إشراف السكرتير العام لمدينة الأقصر.

وبالمعاينة على الطبيعة تبين وجود عدد 3 خيول على أرض الواقع وتم تحرير التقرير الفني اللازم، وتم التحفظ على الخيول لما تسببه من روائح كريهة وانتشار المخلفات والقمامة وتلوث البيئة، وتم إزالة المخالفات، وتم تحرير محاضر بيئية ضد أصحاب الخيول، كما تم رفع جميع الإشغالات بالمنطقة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك