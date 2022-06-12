التحفظ على 3 خيول بسبب الرائحة الكريهة في أبو الجود بالأقصر

شن مجلس مدينة الأقصر حملات في شوارع المدينة، في إطار تكثيف المتابعات الميدانية الدورية لعدم الشروع في أي أعمال بناء مخالف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وقال اللواء علي الشرابي، رئيس مدينة الأقصر، إنه تمت الاستجابة الفورية لشكوى عدد من أهالي منطقة أبو الجود، تفيد بتضررهم من وجود خيول أسفل كوبري المنطقة تتسبب في انتشار الروائح الكريهة وانتشار المخلفات بالمنطقة، وعلى الفور تم تنفيذ حملة بيئية مكونة من مكتب شؤون البيئة بمدينة الأقصر، بالتنسيق مع شرطة المسطحات وحي وسط، وتحت إشراف السكرتير العام لمدينة الأقصر.

وبالمعاينة على الطبيعة تبين وجود عدد 3 خيول على أرض الواقع وتم تحرير التقرير الفني اللازم، وتم التحفظ على الخيول لما تسببه من روائح كريهة وانتشار المخلفات والقمامة وتلوث البيئة، وتم إزالة المخالفات، وتم تحرير محاضر بيئية ضد أصحاب الخيول، كما تم رفع جميع الإشغالات بالمنطقة.