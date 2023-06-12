 تداول أسئلة منسوبة لامتحان التربية الوطنية للثانوية العامة على صفحات الغش - بوابة الشروق
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تداول أسئلة منسوبة لامتحان التربية الوطنية للثانوية العامة على صفحات الغش

نيفين أشرف
نشر في: الإثنين 12 يونيو 2023 - 12:25 م | آخر تحديث: الإثنين 12 يونيو 2023 - 12:25 م

تداولت صفحات الغش الإلكتروني علي تليجرام أسئلة زعمت أنها من امتحان التربية الوطنية للثانوية العامة وذلك بعد بدء اللجان.

وتتابع غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم مصدر الأسئلة للتأكد من صحتها وضبط من رفع الأسئلة على صفحات الغش.

ويتابع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، أول أيام امتحانات الثانوية العامة من داخل غرفة العمليات المركزية بالوزارة.

وحذرت وزارة التربية والتعليم الطلاب من حمل الموبايل داخل اللجان حتى لو كان مغلقا أو أية أجهزة إلكترونية تساعد على الغش حتى لا يتم تطبيق قانون الغش على الطلاب.


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