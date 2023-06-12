 بقيادة صلاح.. استقبال خاص للاعبي الأهلي في معسكر منتخب مصر (صور) - بوابة الشروق
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بقيادة صلاح.. استقبال خاص للاعبي الأهلي في معسكر منتخب مصر (صور)

كريم صلاح
نشر في: الإثنين 12 يونيو 2023 - 7:52 م | آخر تحديث: الإثنين 12 يونيو 2023 - 7:53 م

التقى نائب رئيس اتحاد الكرة خالد الدرندلي وعضو مجلس إدارة الاتحاد والمشرف على المنتخب الأول حازم إمام بعثة فريق الأهلي بمطار مراكش في المغرب.

وكانت بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، قد وصلت في وقت سابق من اليوم الإثنين إلى مراكش استعدادًا لمواجهة منتخب غينيا.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع نظيره الغيني، يوم 14 يونيو الجاري في الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023، التي تستضيفها كوت ديفوار.

ويترأس بعثة بعثة منتخب مصر، خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة وحازم إمام عضو اتحاد الكرة المشرف على المنتخب.


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