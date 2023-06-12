الخارجية الإيرانية: وزير الخارجية السعودي يزور طهران قريبا

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، اليوم الإثنين، عن زيارة مرتقبة يجريها وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إلى إيران قريبا.

وقال كنعاني، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي اليوم: "إن وزير الخارجية السعودي سيزور طهران في وقت قريب تلبية لدعوة نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، وللمشاركة في افتتاح سفارة الرياض فيها"، وفقا لوكالة أنباء فارس الإيرانية.

وتابع كنعاني: "إن العلاقات الرسمية بين إيران والسعودية تسودها أجواء جيدة، وأن المحادثات الأخيرة بين وزيري خارجية البلدين في عاصمة جنوب أفريقيا كيب تاون كانت مفيدة وبناءة".

وفيما يتعلق بإعادة افتتاح مكاتب التمثيل الدبلوماسي السعودي في إيران صرح كنعاني، بأن "تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين البلدين يمضي بسرعة جيدة من قبل الجانبين ويمكننا القول إنه لا توجد عوائق أمام تنفيذ الاتفاق، وأن التمهيدات اللازمة لإعادة فتح السفارة السعودية والقنصلية السعودية في مدينة مشهد الإيرانية، قد أجريت وسيزور وزير الخارجية السعودي طهران قريبا ، ونظرا لما قام به الوفد (التقني) السعودي في طهران أظن بأننا سنشاهد قريبا افتتاح السفارة والقنصلية السعودية".

وفي 10 مارس الماضي، أعلنت الرياض وطهران عن استئناف علاقاتهما الدبلوماسية وإعادة فتح السفارات في غضون شهرين، وذلك عقب مباحثات برعاية صينية في بكين، بحسب بيان مشترك للبلدان الثلاثة.

والأسبوع الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية عن افتتاح سفارة طهران لدى الرياض والقنصلية العامة الإيرانية في جدة.