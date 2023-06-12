إيران: جزر أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغري جزء من أراضينا

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، اليوم الاثنين، إن جزر أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغري جزء من أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

جاءت تصرحات كنعاني ردا على بيان أصدره أمس المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي في اجتماعه الـ156 في العاصمة السعودية الرياض أمس الأحد، بحسب وكالة مهر الإيرانية للأنباء.

وقال كنعاني"تأكيدًا على المواقف الدائمة لبلدنا، فإن الجزر الإيرانية الثلاث، أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى، جزءً لا يتجزأ وأبدياً من أراضي الجمهورية الإسلامية الايرانية".

كان المجلس الوزاري قد قال في بيان "أكد المجلس على دعم سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث ومياهها الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة، واعتبار أن أية ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران في الجزر الثلاث باطلة ولاغية وليست ذات أثر على حق سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث".

واعتبر كنعاني بيان المجلس بشأن القضايا المتعلقة ببرنامج إيران النووي غير مناسب.

وأكد المجلس الوزارى لمجلس التعاون الخليجي، في بيانه الصادر أمس على ضرورة مشاركة دول المجلس في جميع المفاوضات والاجتماعات الإقليمية والدولية الخاصة بالملف النووي الإيراني، وعلى أهمية التزام إيران بعدم تجاوز نسبة تخصيب اليورانيوم التي تتطلبها الاستخدامات السلمية، وضرورة الوفاء بالتزاماتها والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.