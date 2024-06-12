رئيسة وزراء الدنمارك بعد الهجوم: لم أعد كما كنت بعد

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قالت رئيسة الوزراء الدنماركية مته فريدريكسن إنها لا تزال في طور التعافي التام، وذلك في أول مقابلة لها منذ أن هاجمها رجل الأسبوع الماضي.

وقالت فريدريكسن لهيئة الإذاعة الدنماركية الثلاثاء: "لم أعد كما كنت بعد". وأضافت أنها تعمل بشكل أساسي من مكتبها، لكن لا تزال بإمكانها أداء واجباتها كرئيسة للوزراء.

وتعرضت رئيسة الوزراء / 46 عاما / للكم من قبل رجل في وسط كوبنهاجن مساء الجمعة وأصيبت بجروح طفيفة.

وسرعان ما ألقت الشرطة القبض على مشتبه به / 39 عاما / متهم بضرب فريدريكسن.

وذكرت وكالة الأنباء الدنماركية ريتزاو أن الرجل كان مخمورا وتحت تأثير مخدرات أخرى في ذلك الوقت وأنه مواطن بولندي مقيم في الدنمارك منذ فترة طويلة.

ونفى الرجل الاتهام الموجه إليه في المحكمة وقال إنه ليس لديه أي شيء ضد فريدريكسن، قائلا إنها "رئيسة وزراء جيدة حقا" وإنه فوجئ بالركض إليها في الشارع.

ولا تعتقد الشرطة التي تحقق في الاعتداء أن الهجوم كان بدوافع سياسية.