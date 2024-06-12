رئيس السلطة القضائية الإيرانية: أجرينا مباحثات جيدة مع المسئولين القطريين

وصف رئيس السلطة القضائية في إيران حجة الإسلام غلام حسين محسني ايجئي، زيارته لدولة قطر التي استغرقت يوما واحدا، والمحادثات التي أجراها مع المسئولية بالجيدة والإيجابية.

وفي تصريح له في مطار مهراباد الدولي بطهران، قال محسني ايجئي: "لقد تم خلال هذه الزيارة القصيرة إلى قطر، إجراء مباحثات مع الأمير(الشيخ تميم بن حمد آل ثاني) وعدد من كبار المسئولين القطريين، بمن فيهم رئيس المجلس الأعلى للقضاء في هذا البلد، حيث تم التوقيع على اتفاق للتعاون في مجال المساعدة القانونية المتبادلة، بحسب وكالة مهر الإيرانية للأنباء.

وأضاف: لقد أكدنا على تنفيذ بنود هذا الاتفاق في اقرب وقت ممكن.

كما لفت رئيس السلطة القضائية إلى مباحثاته مع المسئولين القطريين، على امتداد هذه الزيارة، حول موضوع "حقوق الإنسان" والتأكيد على اعتماد الية موحدة بهذا الشان، لا سيما فيما يخص التطورات داخل فلسطين وقطاع غزة.

واشار إلى مشاوراته، التي وصفها "جيدة"، مع الجانب القطري حول تبادل المعلومات والخبرات في مجال أتمتة الإجراءات القضائية وتعزيز استخدام الفضاء السيبراني والإلكتروني في هذا الخصوص.

وقال حجة الإسلام ايجئي، إنه أجرى مباحثات إيجابية مع القطريين حول الرعايا الإيرانيين المدانين بناء على قرارات المحاكم القطرية، ومنحهم بعض الإعفاءات في إطار القوانين والقواعد السائدة؛ مبينا أن الجانب القطري قدم وعودا مواتية بهذا الأمر.

وحول العلاقات بين طهران والدوحة، أكد رئيس القضاء الإيراني بأن المسئولين القطريين أبدوا عن ارتياحهم لقاء سير هذه الأواصر على مدى السنوات الثلاث الأخيرة وذلك بفضل جهود الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي، متابعا بالقول: "نأمل في توسيع علاقاتنا مع جميع الدول الصديقة والجارة، بما يخدم المصالح المشتركة ومصالح المنطقة".