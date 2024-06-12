الأمين العام المساعد للجامعة العربية: نجحنا إلى حد كبير في الدفاع عن القضية الفلسطينية

قال السفير حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة العربية، إنّ دور الجامعة في القضية الفلسطينية تاريخي ومعروف لكل الشعوب العربية، لكنه على الرغم من ذلك يتعرض لانتقاد شعبي عام.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «المشهد»، الذي يُقدمه الإعلامي نشأت الديهي، عبر شاشة «ten»، مساء الأربعاء، أن الجامعة العربية عبارة عن منظمة سياسية تعمل على تنسيق المواقف العربية في مختلف الملفات سواء السياسية أو الاقتصادية.

وأوضح أنّ سقف العمل في الجامعة العربية لم يكن مرتفعًا، لكنه متوسط، ويكون معنيًّا بصياغة مواقف عربية ملائمة أمام العالم.

وأشار إلى نجاح الجامعة العربية، إلى حد كبير في الدفاع عن القضية الفلسطينية، رغم أن الاحتلال لديه ارتباطات دولية عديدة وشديدة التأثير على مستوى العالم أجمع.

ولفت إلى أن الموقف السياسي العربي تجاه القضية الفلسطينية محترم، ويتم الترويج له في كل المحافل الدولية.

وتابع: «بدون دعم الجامعة العربية سيكون الموقف الفلسطيني بمفرده، وهذا سيشكل ضعف شديد له، والجامعة تعمل بكل ما تستطيع من أجل نُصرة القضية الفلسطينية».