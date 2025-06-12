السلطات الإسرائيلية تخلي مبان جراء اندلاع حريق بغابة بالقدس الغربية

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أخلت سلطات الإطفاء الإسرائيلية، الخميس، عدة مبان في حي سكني بمدينة القدس الغربية بعد اندلاع حريق في غابة قريبة.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت": "اندلع حريقٌ في غابةٍ بالقدس، بالقرب من حي هار نوف".

وأضافت: "هرعت طائرات الإطفاء إلى موقع الحادث، وأُخليت مؤسساتٌ تعليمية، منها مدرسة دينية وحضانة لقربها من الحريق".

ونقلت الصحيفة عن سلطة الإطفاء أن "رجال الإطفاء يعملون في موقع الحادث، بالإضافة إلى أربع طائرات إطفاء"، دون الإشارة إلى وقوع إصابات بشرية.

ولم تتحدث الصحيفة عن أسباب الحريق، لكن الأسابيع الأخيرة شهدت إسرائيل عدة حرائق في غابات قريبة من القدس الغربية بسبب ارتفاع درجات الحرارة.​​​​​​​​​​​​​​