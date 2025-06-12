كوريا الجنوبية توقف بث الدعاية ضد جارتها الشمالية في أول خطوة لخفض التوترات الحدودية

أغلقت كوريا الجنوبية الأربعاء، مكبرات الصوت التي كانت تبث دعاية مناهضة لكوريا الشمالية على طول الحدود بين الكوريتين، في خطوة تعد أول إجراء ملموس تتخذه الحكومة الليبرالية الجديدة لتهدئة التوترات بين الجارتين بسبب الحرب.

وكانت كوريا الجنوبية قد استأنفت هذا البث اليومي عبر مكبرات الصوت في يونيو من العام الماضي، بعد توقف دام سنوات، كرد انتقامي على قيام كوريا الشمالية بإطلاق بالونات محملة بالقمامة باتجاه الجنوب ضمن حملة حرب نفسية.

وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إن هذه الخطوة، التي أمر بها الرئيس لي جاي-ميونج، تأتي في إطار "الجهود الرامية إلى استعادة الثقة في العلاقات بين الكوريتين وتعزيز السلام في شبه الجزيرة الكورية".



ووصفت كانج يو-جونج، المتحدثة باسم الرئيس، القرار بأنه "خطوة استباقية" لتقليل التوترات العسكرية وتخفيف المعاناة عن السكان الكوريين الجنوبيين المقيمين في المناطق الحدودية، والذين تأثروا أيضا ببث كوريا الشمالية المضاد عبر مكبرات الصوت.

ولم يصدر أي تعليق بعد من جانب كوريا الشمالية على هذه الخطوة.