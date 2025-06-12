وزير الخزانة الأمريكي: بدأنا تطبيق استراتيجية الضغط الأقصى على إيران

قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة بدأت بتطبيق استراتيجية الضغط الأقصى على إيران وعلى من يتعاملون معها تجارياً.

ويأتي ذلك قبيل انعقاد الجولة السادسة من المحادثات النووية، يوم الأحد المقبل، في مسقط، وسط حالة من التوتر وتحركات إقليمية ودولية تشير إلى تأهب عسكري بالمنطقة، بحسب شبكة الشرق الإخبارية.

وأضاف بيسنت، في شهادته أمام لجنة المالية بمجلس الشيوخ الأمريكي، أنه وقّع صباح الخميس، على أمرين جديدين لفرض عقوبات على كيانات إيرانية.

وأضاف: "نمارس أقصى درجات الضغط، ونعمل على تعقّب ما يُعرف بـ"أسطول الظل" الإيراني. لأن ما يحدث عند فرض العقوبات هو أنك تخلق سوقاً موازية في مكان آخر، وفي كل مرة نتحرك فيها، يحاولون التحايل على العقوبات".

وتابع: "خلال زيارتي إلى الشرق الأوسط برفقة الرئيس دونالد ترامب، عقدت مناقشات واسعة مع وزارات المالية والبنوك المركزية في المنطقة، وقد كانوا متعاونين جداً في التأكد من عدم حدوث أي تسرب مالي من خلال البنوك أو الشركات التجارية أو الكيانات المالية في الشرق الأوسط".

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلن وزير خارجية سلطنة عُمان بدر البوسعيدي، انعقاد الجولة السادسة من المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران، الأحد المقبل، في مسقط.

وكتب البوسعيدي، على صفحته بمنصة "إكس": "يسعدني أن أؤكد أن الجولة السادسة من المحادثات الإيرانية الأمريكية ستعقد في مسقط يوم الأحد 15 يونيو".