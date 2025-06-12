قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه لا يمكنه إجبار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول على خفض أسعار الفائدة، مؤكدا في الوقت ذاته أنه لن يقدم على إقالته من منصبه.

وأعرب خلال مؤتمر صحفي، مساء الخميس، عن عدم رضاه عن المستويات الحالية لأسعار النفط التي يرى بضرورة انخفاضها، موضحا أن خفضها بمقدار نقطة مئوية واحدة من شأنه أن يوفر للاقتصاد حوالي 300 مليار دولار.

ووصف مشروع قانون الإنفاق وخفض الضرائب الذي أقره بأنه «سيكون واحدا من أهم التشريعات في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية».

وعلى صعيد الرسوم الجمركية، أشاد بالاتفاق التجاري مع الصين الذي وصفه بـ «الجيد للبلدين»، مؤكدا أن بكين «ستفتح أسواقها أمام الشركات الأمريكية» بموجبه.

وأبدى إعجابه بشركة «تسلا» للسيارات الكهربائية ورئيسها إيلون ماسك بعد الاتهامات المتبادلة بينهما عقب مغادرة ماسك منصبه بهيئة الكفاءة الحكومية، قائلا: «أحب تسلا، وأريد الحديث مع إيلون ماسك بشأن السيارات الكهربائية، وإيلون ماسك يحبني».