وزير الأوقاف ومحافظ المنوفية يفتتحان المسجد القبلي بمنشأة سلطان

افتتح الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، واللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، المسجد القبلي بقرية منشأة سلطان التابعة لمركز منوف، عقب الانتهاء من أعمال إحلاله وتجديده بالمشاركة المجتمعية، وذلك تزامنا مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي الـ120، كما شهدا شعائر صلاة الجمعة التي جاءت تحت عنوان "أثر الاستقرار الأسري في بناء الإنسان".

وقدم وزير الأوقاف التهنئة لمحافظ المنوفية وأبناء المحافظة بمناسبة العيد القومي، مشيدا بما تشهده المنوفية من جهود تنموية وخدمية، ومؤكدا استمرار دعم الوزارة لمشروعات بناء وعمارة المساجد ونشر صحيح الدين وتعزيز دورها الديني والمجتمعي.

وشهد الافتتاح حضور محمد موسى، نائب المحافظ، واللواء علاء الدين الجاحر، مدير أمن المنوفية، واللواء عبدالله الديب، السكرتير العام، وخالد النمر، السكرتير العام المساعد، والعميد محمد جعفر، المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور معوض حماد، مدير مديرية الأوقاف، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والدينية والشعبية وأهالي القرية.

وأكد محافظ المنوفية، خلال الافتتاح، حرص الدولة على التوسع في إنشاء وتطوير بيوت الله بما يواكب جهود التنمية الشاملة، مشيرا إلى الدور المهم للمساجد في نشر الفكر الوسطي المستنير وترسيخ القيم الدينية والوطنية ومواجهة الأفكار المتطرفة، كما قدم التهنئة لأبناء المحافظة بمناسبة عيدها القومي، مؤكدا مواصلة مسيرة التنمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.

وألقى الشيخ ياسر محيي الدين الطواب، من علماء وزارة الأوقاف، خطبة الجمعة بعنوان "أثر الاستقرار الأسري في بناء الإنسان"، مؤكدا أن الأسرة المستقرة تمثل الأساس في بناء مجتمع قوي ومتماسك، وأن الحوار والتفاهم بين أفراد الأسرة يسهمان في تنشئة أجيال قادرة على مواجهة تحديات العصر والحفاظ على القيم والأخلاق.

وعقب الصلاة، أزاح وزير الأوقاف ومحافظ المنوفية الستار عن اللوحة التذكارية للمسجد، حيث أشاد المحافظ بجهود وزارة الأوقاف في دعم العمل الدعوي والفكري وخدمة المواطنين، معربا عن سعادته بافتتاح بيت جديد من بيوت الله لخدمة أهالي القرية.

وأشار مدير مديرية الأوقاف بالمنوفية إلى أن المسجد مقام على مساحة 650 مترا مربعا، ويتكون من دور أرضي وآخر علوي لاستيعاب أكبر عدد من المصلين، كما تم إنشاء وتجهيز دار مناسبات ملحقة بالمسجد لخدمة أهالي القرية والمناطق المجاورة، وذلك في إطار جهود وزارة الأوقاف للتوسع في إنشاء وتطوير بيوت الله وتوفير الخدمات المجتمعية المرتبطة بها، بما يلبي احتياجات المواطنين ويعزز من الدور الديني والاجتماعي للمساجد.