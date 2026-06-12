كشف المهندس وائل جمعة، رئيس مركز ومدينة طوخ بالقليوبية، عن تفاصيل واقعة ضبط كميات من مادة ثاني أكسيد التيتانيوم تستخدم في غش عصير القصب.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية عبر "إكسترا نيوز" إن الحملة الرقابية جاءت بناء على معلومات واردة لجهاز حماية المستهلك تفيد بوجود ممارسات في إحدى المنشآت، مشيرا إلى استمرار الحملات بشكل دوري على المنشآت للتأكد من تطابق الاشتراطات ولا تقتصر على البلاغات الواردة فقط.

وأوضح أن هيئة سلامة الغذاء أفادت بأن هذه المادة "مُجازة" للاستخدام في المصانع الكبرى فقط وبنسب ضئيلة للغاية في حدود "10 جرامات على الطن"، وتُستخدم في منتجات كالحلاوة الطحينية والعصائر لتفتيح لونها.

وشدد أن استخدام المادة في محال أو عربات عصير القصب "ممنوع تماما" وتشكل "ضررا بالغا على صحة الإنسان"، لافتا إلى أن الحملة تمكنت من ضبط أكثر من 7 عبوات بالإضافة إلى أكياس معينة تحتوي على المادة.

وأسفرت الحملة عن ضبط كمية من مادة ثاني أكسيد التيتانيوم المستخدمة في غش عصير القصب وإكسابه لونًا أبيض غير طبيعي داخل أحد المحال، في مخالفة تمثل صورة من صور الغش التجاري، والتي قد تشكل خطرًا على صحة وسلامة المواطنين والمترددين على تلك المنشآت.

وقررت اللجان المشتركة التحفظ على جميع المضبوطات وتحرير محضر رسمي بالواقعة، مع إحالة الملف إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وردع المتلاعبين بقوت وصحة المواطنين.