رفع الإشغالات والمركبات المتهالكة وتنفيذ مقاعد مخصصة لكبار السن بمنطقة زنين في بولاق الدكرور

تابع المهندس طه عبد الصادق، رئيس حي بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، أعمال تجهيز وتنفيذ مقاعد مخصصة لراحة المواطنين وكبار السن أمام مكتب بريد زنين، أسفل محور صفط اللبن، وذلك ضمن جهود الحي لتحسين الخدمات المقدمة للأهالي واستغلال المساحات المحيطة بشكل حضاري.

وأوضح رئيس الحي، لـ«الشروق»، أنه تم الانتهاء من رفع الإشغالات والمركبات المتهالكة والمخلفات المتراكمة بالموقع، وذلك بعد الانتهاء من تنفيذ مشروع الصرف الصحي بالمنطقة، حيث تم البدء في إعادة تنظيم المنطقة وتجهيزها لتكون متنفسًا وخدمة مجتمعية تخدم المواطنين المترددين على المنطقة ومكتب البريد.

وأكد رئيس الحي، استمرار المتابعة الميدانية اليومية لأعمال التطوير ورفع الكفاءة، في إطار خطة محافظة الجيزة لتحسين جودة الحياة وتوفير بيئة حضارية تليق بالمواطنين.

وكانت شنت أجهزة حي بولاق الدكرور حملة مكبرة بشارع همفرس لمتابعة استكمال أعمال رفع الإشغالات والتعديات على الطريق العام، وذلك في إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة بمتابعة الحالة العامة بالشوارع ورفع مستوى الانضباط.