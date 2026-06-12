الصحة: غلق 4 فروع لعيادات Y Care بالإسكندرية لانتحال العاملين بها صفة طبيب

أغلقت وزارة الصحة والسكان، 4 فروع لعيادات “Y Care” بمحافظة الإسكندرية، وشمعتها إداريا، بعد ثبوت مخالفتها اشتراطات التراخيص، وضبط عدد من المنتحلين لصفة الطبيب داخلها.

جاء القرار عقب حملة رقابية مفاجئة نفذتها إدارة العلاج الحر بالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية ومباحث التموين، استجابة لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار بتكثيف المراقبة على المنشآت الطبية الخاصة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، أن الحملة انطلقت بعد رصد إعلانات ترويجية للعيادات على منصة “تيك توك”، وتم تنفيذ نزول ميداني متزامن على أربعة فروع: فرع 45 قبلي، وفرع 45 بحري، وفلمنج، والإبراهيمية.

وكشف الدكتور هشام زكي، أن جميع الفروع تعمل دون ترخيص، وأن المتواجدين بداخلها غير حاصلين على تصاريح مزاولة المهنة، ما أسفر عن تحرير 4 محاضر رسمية بتهمة انتحال صفة طبيب، وضبط كميات كبيرة من الأدوية بفرعي الإبراهيمية وفلمنج.

وشددت الوزارة على استمرار حملاتها الرقابية، بما يشمل رصد منصات التواصل الاجتماعي، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حفاظا على صحة المواطنين، داعية إياهم إلى عدم التعامل مع أي منشآط غير مرخصة، والتحقق من التراخيص الرسمية قبل تلقي أي خدمة طبية.