أليسون: البرازيل جاهزة لمواجهة المغرب ولا نُعد من المرشحين الأبرز للتتويج بكأس العالم

أكد حارس مرمى منتخب البرازيل، أليسون بيكر، أن منتخب بلاده لا يُصنَّف ضمن أبرز المرشحين للفوز بكأس العالم، لكنه شدد في الوقت نفسه على جاهزية “السيليساو” وثقته في قدرة الفريق على المنافسة بقوة في البطولة.

وقال أليسون خلال مؤتمر صحفي في مقر إقامة المنتخب البرازيلي بولاية نيوجيرسي، إنه لا يوجد أي أفضلية في التواجد ضمن قائمة المرشحين، موضحًا أن ذلك قد يزيد من الضغوط على الفرق.

وأضاف حارس ليفربول: “ما يهم هو الحالة التي نكون عليها في المباراة الأولى. نحن جاهزون”، مشيرًا إلى أن الأجواء داخل المنتخب تحسنت بعد الصعوبات التي واجهها الفريق خلال التصفيات المؤهلة في قارة أمريكا الجنوبية.

وأوضح أليسون أن المنتخب البرازيلي تأهل خامسًا في التصفيات، خلف منتخبات الأرجنتين والإكوادور وكولومبيا وأوروجواي، وذلك قبل تعيين المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي في قيادة الفريق خلال آخر جولتين من التصفيات، حيث حقق المنتخب فوزًا وخسارة.

وقال أليسون: “الفترة الأخيرة كانت صعبة وشعرنا بها جميعًا، لكن الأمور بدأت تتحسن منذ وصول أنشيلوتي. لديه حضور قوي داخل المجموعة ويمنحنا الهدوء للعمل”.

ويخوض أنشيلوتي تجربته مع البرازيل منذ نحو عام، كأول مدرب أجنبي يقود المنتخب، وسط طموحات بإعادة لقب كأس العالم إلى البلاد بعد غياب 24 عامًا.

وتطرق أليسون إلى المواجهة الافتتاحية أمام المغرب، مؤكدًا أن المنتخب يعمل على تحسين الجانب الدفاعي، مشيرًا إلى أن بعض الأهداف التي استقبلها الفريق كان يمكن تفاديها.

وقال: “نعمل على ذلك لأن كأس العالم بطولة قصيرة، ونعلم أننا سنحصل دائمًا على فرص للتسجيل بسبب جودة اللاعبين”.

كما أكد حارس ليفربول تعافيه الكامل من الإصابات المتكررة، موضحًا أنه جاهز بنسبة 100% لخوض كأس العالم الثالثة في مسيرته.

ويستهل المنتخب البرازيلي مشواره في البطولة بمواجهة المغرب يوم السبت على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي.