 مقتل 12 شخصًا على الأقل في هجوم جماعة الشباب على فندق في كيسمايو الصومالية - بوابة الشروق
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مقتل 12 شخصًا على الأقل في هجوم جماعة الشباب على فندق في كيسمايو الصومالية

د ب أ
نشر فى : الجمعة 12 يوليه 2019 - 10:28 م | آخر تحديث : الجمعة 12 يوليه 2019 - 10:28 م

قال ضابط كبير بالشرطة الصومالية ، إن 12 شخصًا على الأقل قتلوا في هجوم إرهابي استهدف فندقا بمدينة كيسمايو الساحلية الصومالية اليوم الجمعة.

وأضاف الضابط أن المهاجمين المسلحين اقتحموا الفندق بعد هجوم انتحاري على المبنى.

وقال سياسي نجا من الهجوم إن أحد القتلى ناشط صومالي بارز.

وقال راديو الأندلس، الذراع الإعلامي لجماعة الشباب الإرهابية، إن مقاتليها لايزالون في الفندق، وأعلنت الجماعة مسؤوليتها عن الهجوم.

وذكر راديو"شبيلى" الصومالى أن عددا من القادة السياسيين وأعضاء البرلمان وشيوخ القبائل والمرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية كانوا بالفندق وقت الهجوم.

وأشار الراديو إلى أن الهجوم يأتي في الوقت الذى يستعد فيه إقليم جوبالاند لتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية الشهر المقبل.

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