متحدث الجيش اليمني: نحقق انتصارات كبيرة على الأرض بالتنسيق مع قوات التحالف العربي

أكد المتحدث باسم الجيش اليمني عبده مجلي، أن الجيش اليمني يحقق انتصارات كبيرة والعديد من المكاسب على الأرض بالتنسيق مع قوات التحالف العربي خاصة في محافظة صعدة ، حيث كبدت القوات الأمنية خسائر كبيرة لمليشيا الحوثي واستطاعت السيطرة على العديد من المناطق الجبلية والمناطق الهامة وانتزاع الألغام.

وقال المجلي في مداخلة هاتفية لقناة (إكسترا نيوز)، الجمعة، إن الميليشيات الحوثية لا حل معها إلا التحرير الكامل والحل العسكري هو الطريق الأسلم لتحرير الشعب اليمني من قبضة الميليشيات الانقلابية.

وأضاف أن قوات الجيش أحرزت تقدما كبيرا في مديرية حيدان نحو السلاسل الجبلية التي تتخذها الميليشيا الحوثية مخابئ لها ، كما حقق انتصارات عديدة في حجة وأحرز تقدما نحو منطقة الجر والتي تجعلها الميليشيات الحوثية محزنا للألغام، لافتا إلى الميليشيات الحوثية تقوم بزرع عدد كبير من الألغام التي استطاعت القوات الأمنية من اقتلاعها وقتل معها عدد كبير من عناصر الميليشيا الانقلابية.

وتابع أن الجيش اليمني استطاع التقدم في محافظة الضالع نحو منطقة الفاخر شمالي المحافظة والسيطرة على عدد من الجبال والطرقات الرئيسية بها، كذلك أيضا حقق الجيش اليمني العديد من الانتصارات في مديرية الشرية بمحافظة البيضاء واستطاع القضاء على تسللات الميليشيات الحوثية.

وأوضح المتحدث باسم الجيش اليمني أن الميليشا الحوثية قامت بمئات الخروقات للهدنة في محافظة الحديدة ، منوها بأن الجيش اليمني قام بكسر محاولات الميليشيات بالدخول إلى مواقع الجيش ، كما تم إسقاط العديد من الطائرات المسيرة التى تحاول الميليشيات الحوثية إطلاقها على أماكن تواجد القوات المسلحة والوحدات العسكرية والأمنية واستطاع الجيش القضاء على عدد كبير من المليشيات التى كانت تقوم بقطع الطريق أمام الإمدادات للجيش الوطني.

وأشار إلى أن المبعوث الأممي لليمن مارتن جريفيث يحاول التفاوض مع المليشيات الحوثية ولكن التساهل من الأمم المتحدة مع تلك المليشيات الانقلابية وعدم تحديد من المعرقل اغراها بالمزيد من الانتهاكات في مدينة الحديدة سواء بحفر الأنفاق والخنادق واحتلال المنازل واعتلاء القناصة وزراعة الألغام بكل انواعها سواء الأرضية والبحرية ، ونحن الجيش الوطني مازلنا حتى هذه اللحظة ملتزمين بالهدنة.

وشدد على التنسيق والتعاون الدائم بين الجيش اليمني وقيادة القوات المشتركة من دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية والتي تولي كل الجهد والاهتمام بالجيش اليمني وتقدم الدعم اللوجستي في مختلف الجبهات القتالية.

وتابع أن هناك انتهاكات حوثية مستمرة تجاه المواطنين خاصة في المناطق غير المحررة في مدينة صنعاء وحجة وصعدة وفي العديد من الأماكن التي لازالت تحت سيطرة الميليشيات الحوثية ، لافتا إلى أن مركز الملك سلمان يقوم بدعم الوضع الإنساني في مناطق التي يتم تحريرها وتقديم المعونات الغذائية والانسانية والطبية إلى المواطنين وانتزاع الألغام وإعادتهم إلى قراهم التي هجرتهم الميليشيات الحوثية منها ، وهناك أيضا الدعم المتواصل من دول التحالف العربي.

وشدد على أن العمليات العسكرية أساسا هى لتقديم الدعم الإنساني وتخليص الشعب اليمني من القتل الممنهج اليومي من قبل الميليشيات الانقلابية والتي تقوم بإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة وكذلك المقذوفات العشوائية على منازل المواطنين كما يحدث في مدينة تعز والحديدة وحجة.

وتواصل قوات الجيش اليمني عملياتها على كافة الأصعدة من أجل تطهير البلاد من الميليشيات الحوثية ، حيث شنت قوات الجيش أمس هجوما على مواقع تمركز ميليشيات الحوثي بجبهة قانية شمال محافظة البضاء وكبدتها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.