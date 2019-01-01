انقسام بين الزعماء الدينيين في «إسواتيني» بشأن حظر مسابقة السحر

انقسم الزعماء الدينيون في إيسواتيني ( سوازيلاند سابقا) اليوم الخميس، بعد أن حظرت الحكومة مسابقة "السحر" التي كانت مقررة في هذه المملكة الإفريقية.

ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن المتحدث باسم الحكومة بيرسي سيميلان قوله في وقت سابق هذا الأسبوع: "لن تجيز الحكومة أي منافسة من هذا القبيل، و أي شخص سيواصل أي نشاط متعلق بالسحر سيواجه القانون في أشد صوره".

ولكن منظم المسابقة، جوينستا إيكارتاتشي ، قال لصحيفة "تايمز أوف سوازيلاند" اليوم الخميس، إن المنافسة كانت تستهدف فقط المعالجين التقليديين ولم تقصد إحداث أي نوع من الضرر.

ويعتنق معظم سكان إيسواتيني، وهي مملكة صغيرة حبيسة في جنوب إفريقيا وكانت تُعرف سابقًا باسم سوازيلاند ، المسيحية، لكن كما هو الحال في معظم أنحاء المنطقة ، لا يزال الكثير منهم يبحثون عن السحرة والمشعوذين ويؤمنون بالسحر.