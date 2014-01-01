 روسيا تطالب بسحب القوات الأجنبية المتواجدة في سوريا بشكل غير قانوني - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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روسيا تطالب بسحب القوات الأجنبية المتواجدة في سوريا بشكل غير قانوني

أ ش أ
نشر فى : الجمعة 12 يوليه 2019 - 5:49 م | آخر تحديث : الجمعة 12 يوليه 2019 - 5:49 م

أكد نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، اليوم الجمعة، أنه يجب أن تضم عملية التسوية السياسية النهائية للأزمة السورية سحب القوات الأجنبية المتواجدة في هذه الدولة بشكل غير قانوني.

وقال غروشكو - في تصريح أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية - إن التشكيلات العسكرية الروسية هي الوحيدة التي تتواجد في سوريا على أساس القانون الدولي، أي بدعوة من الجانب السوري.

وكانت مصادر إعلامية أمريكية قالت إن بريطانيا وفرنسا وافقتا على إرسال قوات إضافية إلى سوريا، لتعويض سحب القوات الأمريكية.
وتنفذ الولايات المتحدة وحلفاؤها منذ عام 2014 عملية عسكرية ضد تنظيم "داعش" في سوريا والعراق ، وفي ديسمبر عام 2018 أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن سحب قواته من سوريا.

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