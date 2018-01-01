ماليزيا تتمكن من استعادة أكثر من 925 مليون رينجت من أموال صندوقها السيادي المختلسة

قال وزير المالية الماليزي ليم جوان إنج، إن الحكومة تمكنت حتى الآن من استعادة إجمالي 925.1 مليون رينجت من الأموال الخاصة بالصندوق السيادي "1 إم بي دي"، وهو الصندوق الذي تتمحور حوله تهم الفساد والاختلاس التي يحاكم بها رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرازق.

وأوضح وزير المالية - في بيان نقلته وكالة أنباء "برناما" الماليزية على نسختها الإنجليزية - أن الأموال تضمنت 805.8 مليون رينجت أعيدت من الولايات المتحدة، و92 مليون رينجت من سنغافورة، و27 مليون رينجت محليا.

وأشار إلى أن ذلك يأتي نتيجة للجهود التي بذلتها السلطات وعلى رأسها لجنة مكافحة الفساد والشرطة الماليزية الملكية ومكاتب النواب العموم وكذلك التعاون مع السلطات الأجنبية، مضيفا أن جهود استعادة الأموال ستستمر لسداد ديون الصندوق السيادي البالغة 51 مليار رينجت (نحو 12.4 مليار دولار أمريكي).

يذكر أن رئيس الوزراء السابق أسس الصندوق السيادي "1 ماليغا ديفلوبمنت برهاد" (1إم دي بي) وقت توليه السلطة في 2009، وأصبح الصندوق مثقلا بعشرات المليارات من الديون، واحتكر نجيب كل ما يمس الصندوق وتمكن من إغلاق تحقيقات حول الفضيحة.

ويشتبه بأن نجيب اختلس ما يعادل 640 مليون يورو من الصندوق السيادي، لكنه نفى ذلك. وتجري تحقيقات في قضية هذا الصندوق السيادي في عدد من الدول وخصوصا سنغافورة وسويسرا والولايات المتحدة.

وأكدت حكومة رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد أنها ترغب في استعادة الأموال التي تم اختلاسها من الصندوق السيادي الذي تم تأسيسه لتحديث البلاد.