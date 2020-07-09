 فايلر يركز على الجوانب الخططية فى تدريبات الأهلي - بوابة الشروق
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فايلر يركز على الجوانب الخططية فى تدريبات الأهلي

عمرو فهمي
نشر في: الأحد 12 يوليه 2020 - 7:40 م | آخر تحديث: الأحد 12 يوليه 2020 - 7:40 م
ركز رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي على الجانب الخططي في مران الفريق، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش.
وحرص فايلر على تنفيذ الجوانب الفنية والخططية، التي يرغب في تنفيذها خلال مباريات الدوري الممتاز والمرحلة المقبلة بشكل عام، التي تشهد الكثير من التحديات محليًّا وإفريقيًّا.
وتحدث فايلر مع اللاعبين أكثر من مرة لتصويب الأخطاء، ومطالبتهم بتنفيذ التعليمات.
ويخوض الأهلي تجربة ودية أمام سموحة ٢٣ يوليو الجاري على ملعب التتش، وفقًا لأجندة الجهاز الفني والتحضير للمباريات المقبلة.

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