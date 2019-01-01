 ارتفاع الإصابات المؤكدة بكورونا في الهند إلى 849 ألفا و553 حالة - بوابة الشروق
الأحد 12 يوليه 2020 11:57 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

ارتفاع الإصابات المؤكدة بكورونا في الهند إلى 849 ألفا و553 حالة

نيودلهي - أ ش أ:
نشر في: الأحد 12 يوليه 2020 - 11:02 ص | آخر تحديث: الأحد 12 يوليه 2020 - 11:02 ص

أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 849 ألفا و553 حالة، وذلك عقب تسجيل 1781 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة -في بيان نقلته قناة "إنديا تي في" الهندية- أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 22 ألفا و674 حالة، وذلك عقب تسجيل 34 حالة وفاة جديدة.

وأضافت الوزارة أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 534 ألفا و621 حالة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك