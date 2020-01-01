إزالة 27 حالة بناء مخالف لأبراج سكنية وتعديات على أراضي زراعية بمراكز وأحياء الجيزة

تواصل محافظة الجيزة تنفيذ حملاتها اليومية لإزالة العقارات المخالفة سواء التي تم بناؤها بدون ترخيص أو المخالفة لشروط الترخيص أو التي تقع على أراضي أملاك الدولة والتعديات على الأراضي الزراعية.

وأكد محافظ الجيزة أحمد راشد، أنه يتابع على مدار اليوم مجهودات إزالة العقارات المخالفة ومواجهة مخالفات البناء بكافة أحياء ومراكز ومدن المحافظة في ضوء حرص المحافظة على فرض هيبة الدولة وردع المخالفين.

وقال المحافظ إنه تم تنفيذ حملات إزالة مكثفة بمركز أوسيم، حيث تم البدء في إزالة برج مخالف مكون من 13 طابقا بشارع الكباش في بشتيل، بالإضافة إلى أنه تم إزالة 3 فيلات مخالفة وملحقاتهم من أسوار وغرف وبوابات بالكامل تتراوح مساحتهم ما بين 150 إلى 250 مترا بمنطقة "الغناترة" بطريق البراجيل وبجوار محور الضبعة، وتم إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأشار راشد إلى أنه جاري استكمال إزاله 3 أبراج بشوارع طارق يحيى ورمزي فرج و النور بالمريوطية بحي الطالبية إلى جانب استكمال إزالة عقار مخالف بكورنيش النيل بالوراق وبرجين بشارعي الأربعين والمنشية بحي الهرم.

وأكد محافظ الجيزة أنه تم إزالة 8 حالات بناء مخالف على أراضي أملاك الدولة بمساحة 275 مترا بمركز ومدينة البدرشين وإزالة عقار مخالف بالجلاتمة بمساحه 110 أمتار بمركز منشأه القناطر.. لافتاً إلى أنه تم إزالة تعديات على أراضي زراعية على مساحة 900 متر بطريق جسر الصليبية بشبرامنت بمركز ومدينة أبو النمرس، بالإضافة إلى إزالة 5 مخالفات بناء على مساحة 1000 متر بقرى البرمبل وبني صالح ومنيل سلطان بمركز أطفيح لعقار وأساسات مخالفة وبلوكات من الطوب الأبيض، وإزالة مخالفات بناء بمساحة 100 متر تقريبا بشارع 6 أكتوبر بالحوامدية.

ووجه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستعادة حقوق الدولة كاملة وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضي الدولة ومواجهة البناء المخالف بشكل رادع.. مشدداً على عدم الاكتفاء بإزالة المخالفات بل وضبط المخالف لكي ينال الجزاء القانوني.