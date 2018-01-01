انتهاء تصوير الفيلم الفرنسي المصري تروكاديرو في العاصمة الفرنسية باريس

احتفل فريق عمل فيلم "تروكاديرو" بانتهاء تصوير الفيلم في باريس، بعد أن التصوير توقف لمدة شهرين بسبب اجراءات الحجر الصحي التي تم فرضها في فرنسا مما أجبر عدد من أفراد فريق الفيلم إلي مغادرة فرنسا ثم العودة مرة أخرى بعد تخفيف اجراءات الحجر الصحي في 11 مايو الماضي حيث شارك في صناعة الفيلم سينمائيين من أكثر من 7 دول مختلفة.

تدور أحداث الفيلم حول حياة مجموعة من الفنانين المستقلين المصريين والعرب والفرنسيين وكفاحهم من أجل تحقيق أحلامهم في عاصمة النور.

الفيلم من اخراج جاسر جادو ومن إنتاج مني إبراهيم خضري وسيناريو وحوار إيمان سمير وجاسر جادو، هندسة مناظر: اولجا لو ، مخرج منفذ: آيه علي ، مساعد أول : فرح المقدم ،مكياج:فرح حلبي

الفيلم ناطق بالعربية والفرنسية ومن بطولة سهر شحاتة ومينا عطية ومصطفي الخطيب وفادي واصف و وداليا نوار ويشارك في البطولة من سويسرا جايل اوستتلر و ليا ديشامبو ومن فرنسا بول برينو و بنجامين ومن لبنان ماركو فاجلر و سالي جام

كما يشارك في التمثيل من المغرب مصطفي رازوم واكرام ومن تونس خير الدين غندري ومن الجزائر رشيد برهامي وكهينة، أنطوان الأخرس ويوستين فلتس وساجي المصري و سيندي بالإضافة إلي مشاركة أسامة سماحه و جوليان كممثلين.

ومن المنتظر أن يبدا عرض الفيلم قريبا في دور العرض في مصر وأوروبا ودول المغرب العربي خصوصا مع تخفيف إجراءات الحجر الصحي في العديد من دول العالم