سعادة طلاب الثانوية العامة بجنوب سيناء لسهولة امتحاني الجغرافيا والكيمياء



أعرب طلاب وطالبات الثانوية العامة بجنوب سيناء، بالقسمين الأدبي والعلمي، عن سعادتهم لسهولة امتحانات مادتي الكيمياء، والجغرافيا.

وأكد طلاب وطالبات الشعبة الأدبية، أن جميع أسئلة مادة الجغرافيا جاءت سهلة ومناسبة لكافة المستويات، والوقت كان مناسب حيث أنهم أنهوا الاجابة على جميع الأسئلة، وكان لديهم وقت كافي للمراجعة.

وقال طلاب وطالبات الشعبة العلمية، أن أسئلة مادة الكيمياء، مسحت دموع الفيزياء، وجميع الأسئلة كانت في مستوى الطالب المتوسط، حتي النقاط التي تحتاج إلى تركيز يستطيع الطالب المتوسط الاجابة عليها، لكون جميع الأسئلة من الكتب المدرسية .

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم محمد عقل ، إن غرفة العمليات لم تتلقى أي مخالفات من داخل أو خارج اللجان، و لم ترد للغرفة أي شكاوى أو بلاغات تفيد الشك بإصابة أي من الطلاب بفيروس كورونا، وضبط حالات غش .

وأوضح وكيل الوزارة، إن عدد الطلاب والطالبات الذين تغيبوا عن امتحانات اليوم بالقسمين العلمي والأدبي 15 طالبًا وطالبة فقط.

وأدى اليوم، 794 طالبًا وطالبة بجنوب سيناء امتحان الكيمياء للشعبة العلمية ( علوم ورياضيات)، بينما يؤدي طلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادة الجغرافيا داخل 7 لجان .