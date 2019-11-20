ضبط خبز مدعم وكميات من اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالبحيرة

أسفرت الحملات التموينية برئاسة المهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين بالبحيرة، بالتنسيق مع مباحث التموين عن تحرير 150 محضرًا وضبط 4500 رغيف بلدي مدعم ولحوم فاسدة، وأسمدة مدعمة.



وتم ضبط أحد الأفراد، خلال حملة تموينية مكبرة في إيتاي البارود، جمع 4500 كميات من الخبز البلدي المدعم لإعادة بيعها في السوق السوداء، وذلك بتجميعها من مخابز مركز دمنهور لبيعها في قرى، وعزب إيتاي البارود .



وفى مركز ادكو تم ضبط ٤٠ مخالفة تموينية وصحية حيث تم المرور علي المنشآت الغذائية المختلفة و محلات الجزارة بإدكو وضبط لحوم غير صالحة للإستهلاك الآدمي وتم التحفظ علي كميات كبيرة منها.



كما تم ضبط 30 شيكارة أسمدة زراعية مدعمة محظور تداولها بالأسواق، بمركز ومدينة حوش عيسى.



وتحرير محضر لأحد المستودعات لعدم إعلانه عن أسعار الاسطوانات المنزلية والتجارية وأسماء الموزعين.



كما تم عمل حملة أخرى للرقابة على المخابز البلدية ومراقبة صرف السلع التموينية المدعمة للمواطنين.



وأسفرت عن ضبط 4 ماكينات لصرف السلع التموينية خارج نطاق المحل و يضربوا أرصدة وهمية ونقاط خبز.



وفي مركز بدر تم ضبط 200 شيكارة سماد اليوريا زنة 50 كجم مجهولة المصدر بأحد محلات المبيدات الزراعية تقدر بكمية 10 أطنان.