تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الاثنين، طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجوب البلاد نهارًا، معتدل على غالبية الأنحاء ليلًا.

وأضافت «الأرصاد»، في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، أنه من المتوقع حدوث نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وأوضحت أنه من المتوقع أيضًا تكون شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة:

الصغرى العظمى

القاهرة 25 36

بورسعيد 25 32

الإسكندرية 24 31

شرم الشيخ 28 39

أسوان 28 42

كاترين 19 32

الإسماعيلية 23 38