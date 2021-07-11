نجوم الفن ينعون شقيق المطرب رامي صبري

نعى نجوم الفن في مصر والوطن العربي شقيق المطرب رامي صبري الذي توفي منذ قليل بعد تعرضه لحادث سيارة توفي على إثره.

كان في مقدمة المعزين النجم هاني شاكر نقيب الموسيقيين الذي قال: البقاء لله خالص التعازي إلى الفنان رامي صبري في وفاة شقيقه كريم، أدعوا الله أن يتغمده برحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان، بينما قال تامر حسني عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: البقاء لله في وفاة كريم صبري الأخ الأصغر لصديقي وأخي الفنان رامي صبري نسألكم الدعاء والفاتحة له.

وأنضم لقائمة المعزين المطرب مصطفى حجاج، حيث قال"خالص العزاء والمواساة للفنان رامي صبري في وفاة شقيقه كريم ربنا يرحمه ويغفر له ويصبركوا على فراقه"، وعبر الملحن والشاعر الغنائي عزيز الشافعي عن حزنه، وكتب"البقاء والدوام لله، خالص العزاء والمواساة للفنان رامي صبري في وفاة أخيه المرحوم كريم صبري، ونسأل الله أن يغفر له ويتقبل منه صالح الأعمال ويدخله فسيح جناته وندعو بالصبر والسلوان للعائلة الكريمة"، أما أحمد الشامي مطرب من فريق "واما" قال" لا إله إلا الله، البقاء لله في وفاة كريم صبري أخو صديقي وزميل المشوار رامي صبري، ربنا يصبركم".

وكتب تامر عاشور من خلال صفحته الرسمية على "فيس بوك": حقيقي الواحد مش عارف يقول أيه، وحقيقي كلنا هنموت ومحدش يغلى على اللي خلقه، فعلا حزن كبير والصبر من عند ربنا سبحانه وتعالى في وفاة الفنان كريم صبري الشقيق الأصغر للفنان رامي صبري، دعواتكم لرامي ولأهله بالصبر.



