تموين جنوب سيناء يستعد لعيد الأضحى بذبح 11 عجلا سودانيا

شنت مديرية التموين بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الاثنين، حملة تموينية بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري، ومباحث التموين؛ للتأكد من اللحوم المعروضة للبيع بجميع المنافذ في مدينة طور سيناء، تزامنًا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، برئاسة المهندس إبراهيم الحارون، وكيل المديرية.

وأسفرت الحملة عن تحرير ثلاث محاضر مختلفة، بينهم محضر ذبح خارج السلخانة، ومحضر عدم وجود شهادات صحية، ومحضر عدم وجود رخصة.

وقال المهندس سامي عبدالقادر وكيل وزارة التموين بجنوب سيناء، إنه جرى توفير اللحوم في منافذ وفروع شركة الجملة، ومن المقرر أن يجرى ذبح 11 عجل سوداني وبيع لحومهم للمواطنين بكافة مدن المحافظة.

وأوضح وكيل الوزارة، في تصريح له اليوم، أنه من المقرر أن يجرى ذبح عدد من العجول السودانية كل ثلاثة أيام، كما الوزارة ستطرح كميات كبيرة من الخراف البلدي الحية لطرحها للمواطنين من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة للمواطنين، فضلًا عن طرح منتجات إضافية من اللحوم لتلبية احتياجات المواطنين طوال أيام عيد الأضحى المبارك.

وأكد أنه جرى توفير كل المنتجات الغذائية، ومنتجات الدواجن واللحوم الطازجة والمجمدة والمبردة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع شركات الجملة المختلفة، لطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة، تصل إلى 85 جنيها لكيلو اللحوم السودانية، و65 جنيها للكيلو جرام للحوم البرازيلي المجمدة.

وأكد أنه جارٍ متابعة توافر الخبز البلدي بالمخابز؛ تيسيرًا على المواطنين في الحصول على احتياجاتهم من الخبز بسهولة، والتأكد من إنتاج الخبز المدعم بالمواصفات والأوزان القانونية.

وأشار إلى أن المخزون الإستراتيجي من السلع الغائية والمواد البترولية يكفي احتياجات المواطنين لمدة 6 شهور.