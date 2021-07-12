 بعد الهجوم عليها بسبب نانسي عجرم.. نوال الزغبي: آخر همي الألقاب - بوابة الشروق
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بعد الهجوم عليها بسبب نانسي عجرم.. نوال الزغبي: آخر همي الألقاب


نشر في: الإثنين 12 يوليه 2021 - 3:49 م | آخر تحديث: الإثنين 12 يوليه 2021 - 3:49 م

خرجت المطربة اللبنانية نوال الزغبي عن صمتها، بعد الهجوم الشديد الذي تعرضت له، بعد ما أثير عبر عدد من المواقع الصحفية، عن غضبها من وصف بنت بلدها نانسي عجرم بـ"ملكة البوب"، وكتبت عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر: "‏يا عيب الشوم عليكن، هيدي هيي الصحافة الصفرا! نانسي حبيبة قلبي، وأنا من الأشخاص اللي مبسوطة بنجاحها، وكتير وهيي بتعرف هالشي، وهيدا أحلى بلوك".

وتابعت: "‏آخر همي الألقاب! أعمال الفنان ونجاحاته هيي الأهم، ولو سمحتوا عاملين هجوم على أشياء تافهة! أكيد بحب لما فانزاتي يدلعوني مش معناتا عم نتهجم على حدا! وكل واحد بياخد نصيبه".

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