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7 منتخبات تحسم التأهل لدور الثمانية ببطولة إفريقيا لكرة اليد

علي البحيري
نشر في: الثلاثاء 12 يوليه 2022 - 11:44 م | آخر تحديث: الثلاثاء 12 يوليه 2022 - 11:44 م

حسمت 7 منتخبات التأهل لدور الثمانية ببطولة إفريقيا لكرة اليد وذلك بعد نهاية منافسات اليوم الثاني.

وفيما يلي المنتخبات الصاعدة من كل مجموعة :

المجموعة الأولى : حسم الصعود كل من مصر و المغرب.

المجموعه الثانية : حسمت غينيا الصعود و يتبقي بطاقة المقعد الثاني للتأهل بين الجزائر أو الجابون .

المجموعة الثالثة : تونس و الراس الأخضر حسما التأهل لدور الثمانية .

المجموعة الرابعة: أنجولا و الكونغو تأهلان لدور الثمانية.

 يذكر أن منتخب مصر يلاقي المغرب غدا الأربعاء لحسم صدارة المجموعة الأولى بالبطولة.

 ويشارك في البطولة 13 منتخبا بعد اعتذار منتخب كينيا، تم تقسيم المنتخبات إلى 4 مجموعات حسب القرعة على النحو التالي:

المجموعة الأولى: مصر - المغرب - الكاميرون.

المجموعة الثانية: الجزائر - الجابون - غينيا ..

المجموعة الثالثة: تونس - الرأس الأخضر - نيجيريا.

المجموعة الرابعة: أنجولا - الكونغو الديمقراطية - السنغال - زامبيا.


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