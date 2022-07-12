7 منتخبات تحسم التأهل لدور الثمانية ببطولة إفريقيا لكرة اليد

حسمت 7 منتخبات التأهل لدور الثمانية ببطولة إفريقيا لكرة اليد وذلك بعد نهاية منافسات اليوم الثاني.
وفيما يلي المنتخبات الصاعدة من كل مجموعة :
المجموعة الأولى : حسم الصعود كل من مصر و المغرب.
المجموعه الثانية : حسمت غينيا الصعود و يتبقي بطاقة المقعد الثاني للتأهل بين الجزائر أو الجابون .
المجموعة الثالثة : تونس و الراس الأخضر حسما التأهل لدور الثمانية .
المجموعة الرابعة: أنجولا و الكونغو تأهلان لدور الثمانية.
يذكر أن منتخب مصر يلاقي المغرب غدا الأربعاء لحسم صدارة المجموعة الأولى بالبطولة.
ويشارك في البطولة 13 منتخبا بعد اعتذار منتخب كينيا، تم تقسيم المنتخبات إلى 4 مجموعات حسب القرعة على النحو التالي:
المجموعة الأولى: مصر - المغرب - الكاميرون.
المجموعة الثانية: الجزائر - الجابون - غينيا ..
المجموعة الثالثة: تونس - الرأس الأخضر - نيجيريا.
المجموعة الرابعة: أنجولا - الكونغو الديمقراطية - السنغال - زامبيا.