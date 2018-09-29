- جبل موسى يشهد صعود 6 آلاف سائح خلال إجازة عيد الأضحى المبارك

شهدت مدينة سانت كاترين، إقبالًا سياحيًا كبيرًا على مدار 4 أيام منذ أول يوم لعيد الأضحى المبارك وحتى اليوم الثلاثاء.



وأعلنت الجهات الأمنية بالمدينة، حالة الطوارئ القصوى لتأمين الوفود السياحية منذ وصولهم للمدينة حتى مغادرتهم وعودتهم إلى مدينة شرم الشيخ.



وقال اللواء طلعت العناني رئيس مدينة سانت كاترين، إن المدينة استقبلت على مدار 4 أيام 4 آلاف سائح أجنبي من مختلف الجنسيات، إضافة إلى نحو 2000 زائر مصري بإجمالي 6 آلاف سائح وزائر للاستمتاع بالطبيعة الجبلية، وزيارة زيارة دير سانت كاترين، وكنيسة التجلي، والمعالم السياحية الدينية والأثرية بالمدينة وسط تطبيق للإجراءات الأمنية و الاحترازية.



وأكد رئيس المدينة، في تصريح لـ"الشروق"، أن السائحين حرصوا على الصعود لقمة جبل موسي التي تصل ارتفاعها إلى 2285 مترًا، لمشاهدة غروب وشروق الشمس، وتعانق السحب مع الجبال قبل شروق الشمس، مشيرا إلى أن السائحين يستمتعون طوال الليل فوق قمة جبل موسى بحفلات السمر الذي ينظمها بدو المدينة، وتناول الأطعمة والمشروبات البدوية مثل الفراشيح، والدقة بازعتر، وتناول الشاي بالنكهات المختلفة للأعشاب الطبيعية.



وأوضح أنه على الرغم من موجة الطقس شديدة الحرارة التي تشهدها البلاد، إلا أن مدينة سانت كاترين تشهد طقس معتدل نهارًا مائل للبرودة ليلا، لكون المدينة أعلى قمة جبلية في مصر، لذا يجري التأكيد على السائحين بارتداء الملابس شتوية خلال فترة تواجدهم على قمة الجبل ليلا خاصة في الساعات الأولى من الصباح.



وعلى جانب أخر، قال أسامة عامر مسؤول أحد الفنادق بمدينة سانت كاترين، إن المدينة تشهد إقبالًا سياحيًا غير مسبوق خلال أيام عيد الأضحى المبارك، حيث يستقبل الفندق أكثر من 280 سائحًا في اليوم من مختلف جنسيات العالم، هذا بخلاف الإقبال السياحي على الفنادق الأخرى.



وأكد مسؤول الفندق، أن السائحين أكدوا أنه يحرصون على زيارة مدينة سانت كاترين باستمرار، من خلال وضعها على قائمة البرنامج السياحي الخاص بهم خلال فترة تواجدهم بمنتجعات خليج العقبة السياحية "شرم الشيخ، ودهب، ونويبع، وطابا"، للاسترخاء والاستمتاع بالهدوء، والروحانيات التي تتمتع بها المدينة، مؤكدين أنهم يشعرون بسلام نفسي خلال فترة تواجدهم على قمة جبل موسى.