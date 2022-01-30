بسام راضي: شهادة دولية بالمجهود الضخم للحكومة المصرية في قطاع الزراعة

قال السفير بسام راضي، سفير مصر لدى إيطاليا ومندوبها الدائم بمنظمة الأمم المتحدة في روما، إن هناك شهادة دولية بالمجهود الضخم للحكومة المصرية في قطاع الزراعة الذي يزداد يومًا بعد يوم، لافتًا إلى أن المشروعات المصرية يتم متابعتها بدقة شديدة من المنظمات الدولية المختلفة.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «من مصر»، تقديم الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على قناة «سي بي سي»، مساء الثلاثاء، أن المشروعات المصرية متنوعة في الزراعة واستصلاح الأراضي وتكنولوجيا معالجة المياه وتبطين الترع بشهادة الفاو، بالإضافة إلى تطبيق المعايير الأوروبية في المنتجات الزراعية المستوردة من مصر.

كما ذكر الدور الذي تلعبه السفارات المصرية في شرح ما يحدث بمصر بالنسبة لبعض المشروعات الضخمة التي تخص الفاو، الأمر الذي يُعظم دورها في أعقاب قمة المناخ وأزمة الغذاء العالمي وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

وكشف السفير بسام راضي، عن كواليس انتخاب مصر بمنظمة الفاو، قائلًا: « تقدمنا بالانتخابات لرئاسة اللجنة وتم انتخاب مصر بالإجماع لرئاسة اللجنة المالية التي تحكم نشاط الفاو المالي»، منوهًا أن هذه اللجنة تضم أعداد قليلة من الدول في مقدمتها أمريكا وبريطانيا والهند.

ولفت إلى أهمية هذه اللجنة في المراقبة والتخطيط ووضع الميزانيات والأولويات، وفي إشرافها على عمل الفاو في العالم أجمع، هذا إلى جانب تقييم المكاتب الإقليمية في جميع دول العالم، منوهًا أن انتخاب مصر بالإجماع يعكس مكانة مصر والجهود الكبيرة التي تبذلها في هذا المجال.