 وكيل يانيك فيريرا: الأهلي فاوضنا..وبعض التفاصيل عطلت الصفقة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وكيل يانيك فيريرا: الأهلي فاوضنا..وبعض التفاصيل عطلت الصفقة

محمد ثابت
نشر في: الثلاثاء 8 يوليه 2025 - 2:36 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 8 يوليه 2025 - 2:36 ص

كشف خالد سليمان، وكيل أعمال البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني الجديد لفريق الزمالك، عن وجود مفاوضات سابقة بين النادي الأهلي والمدرب البلجيكي، قبل توليه المسؤولية الفنية للفريق الأبيض.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، قد أعلن رسميًا التعاقد مع يانيك فيريرا لقيادة الفريق الأول لكرة القدم في الموسم المقبل، بعقد يمتد لموسم واحد، ووقع العقود المدير الرياضي للنادي جون إدوارد.

وقال سليمان، في تصريحات إعلامية عبر قناة "MBC مصر": "هل تفاوض الأهلي مع فيريرا؟ نعم، بالفعل حدث ذلك منذ عامين أو ثلاثة على وجه التحديد".

أتم: "تلك المفاوضات جاءت بعد رحيل بيتسو موسيماني عن تدريب الأهلي، ولكن لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بسبب بعض التفاصيل، إلى جانب ارتباط المدرب حينها بعقد مع نادٍ آخر".


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