الهند ترفع مستوى التحذير من الفيضانات بعد ارتفاع منسوب نهر

أدت الأمطار الغزيرة في شمال الهند إلى ارتفاع منسوب المياه بنهر يامونا الذي يمر وسط نيودلهي إلى معدل غير مسبوق، مما يجعل العاصمة عرضة للفيضانات، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وغرد رئيس حكومة دلهي أرفيند كيجريوال، عبر موقع تويتر أن منسوب المياه ارتفع في نهر يامونا إلى 55ر207 مترا اليوم، ليتجاوز المعدل القياسي البالغ 49ر207 والمسجل في عام 1978.

وأضاف أن منسوب النهر ارتفع بسبب كميات كبيرة للغاية من المياه تم إطلاقها من سد في ولاية هاريانا.

وتتوقع المفوضية المركزية للمياه أن يصل المنسوب إلى 72ر207 في يامونا، وهو نبأ غير سار لدلهي.

وطلب كيجريوال من وزير الداخلية الاتحادي أميت شاه أن يتأكد من تصريف المياه من خلف السد في هاريانا، بشكل تحت السيطرة، لمنع حدوث فيضان في دلهي.