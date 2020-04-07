اليونيفيل تعلن عن متابعتها الوضع عند الخط الأزرق بعد تقارير عن حادث أمني

أعلنت القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل"، اليوم الأربعاء، أنها تتابع الوضع بعد تقارير عن حادث وقع على طول الخط الأزرق.

وأعلنت نائبة مدير المكتب الاعلامي لـ"اليونيفيل" كانديس ارديل، في بيان، أن "بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام على إطلاع على التقارير المقلقة عن حادث وقع على طول الخط الأزرق، ونحن نتابع الوضع".

وأضافت "الوضع الآن حساس للغاية، ونحث الجميع على وقف أي عمل قد يؤدي إلى تصعيد من أي نوع".

ولم يعلق "حزب الله" على التقارير التي تحدثت عن حوادث وقعت على طول الخط الأزرق.

من جهتها، أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية عن "سماع دوي انفجار قوي ظهر اليوم الأربعاء، سمعت أصداؤه في المنطقة الحدودية في القطاع الغربي وتحديدا من خراج بلدة البستان. وتضاربت المعلومات عن أسبابه".

وأعلنت قناة "المنار" التابعة لـ"حزب الله" أن عددا من الفتية رموا مفرقعات باتجاه الحدود الجنوبية فرد الجنود الإسرائيليون بطلقات تحذيرية".

وكانت "المنار" قد أعلنت قبل ظهر اليوم، أن "قوات الاحتلال وقوات اليونيفيل طلبوا من فريق المنار مغادرة مكان تواجده في الأراضي اللبنانية المحررة".