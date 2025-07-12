6  عروض لهيئة قصور الثقافة في الدورة 18 للمهرجان القومي للمسرح

تنطلق فعاليات الدورة الـ18 من المهرجان القومي للمسرح المصري في الفترة من 20 يوليو حتى 6 أغسطس المقبل، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، ويترأسها الفنان محمد رياض.

وتشارك هيئة قصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، في المهرجان بـ6 عروض مسرحية، هي: "سينما 30" لفرقة البحيرة القومية المسرحية، تأليف محمود جمال الحديني، وإخراج محمد الحداد، وتدور أحداثه حول مخرج مصري يعود من أمريكا في ثلاثينيات القرن الماضي لتصوير أول فيلم ناطق بإحدى القرى الريفية، لكنه يصطدم بواقع مرير.

وعرض "مرسل إلى" لفرقة قصر ثقافة السنبلاوين، تأليف طه زغلول، وإخراج محمد فرج، ويناقش مفهوم الحرب والسلام، وتدور أحداثه في أجواء الحربين العالميتين الأولى والثانية، مسلطا الضوء على الصراع بين فرنسا وألمانيا، من منظور جندي فرنسي، يسترجع معاناته وأسباب اندلاع الحربين.

كما تشارك بعرض "شارع 19" لفرقة مركز الجيزة الثقافي، تأليف محمود جمال الحديني، وإخراج عمرو حسان، وتدور أحداثه في إطار درامي تاريخي، ويرصد ملامح الحياة المصرية خلال 100 عام، بدءًا من عام 1919 إبان الاحتلال الإنجليزي لمصر، مع رصد تأثير الأوضاع السياسية على الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية.

أما العرض الرابع فهو "اليد السوداء" لفرقة بورسعيد النوعية المسرحية "ابدأ حلمك"، تأليف ميشيل منير، وإخراج بيشوي عماد، وتدور أحداثه في إطار ملحمي خلال فترة الاحتلال الإنجليزي للبلاد، لتسليط الضوء على دور المقاومة الشعبية، والتأكيد على فكرة الدفاع عن الأرض.

والعرض الخامس "لعنة زيكار" لفرقة نادي مسرح كفر الشيخ، تأليف وإخراج إبراهيم الفقي، وتدور أحداثه داخل قرية يحظر حاكمها الحب، وذلك في إطار فانتازي يحمل أبعادًا إنسانية.

والعرض السادس بعنوان "أول من رأى الشمس"، تجربة نوعية لفرقة قصر ثقافة روض الفرج، تأليف محمد عادل، وإخراج أحمد زكي، وقصته مستوحاة من أحداث حقيقية وقعت في مدينة بلجراد أثناء الحرب الأهلية في يوغسلافيا، حول مجموعة تختبئ في قبو لصناعة الأسلحة دون العلم بانتهاء الحرب.

تقدم العروض بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، والإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ومن إنتاج الإدارة العامة للمسرح، برئاسة سمر الوزير، وحازت هذه العروض جوائز أفضل العروض بمهرجان فرق الأقاليم المسرحية، ومهرجان نوادي المسرح، ومهرجان التجارب النوعية.

وتقام دورة المهرجان القومي للمسرح المصري هذا العام تحت شعار "في كل مصر"، ويشارك بها 35 عرضا مسرحيا ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان.