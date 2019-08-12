عرض فيلم «خيال مآتة» بدءا من حفل منتصف الليل بالسينمات

حالة من الدهشة سيطرت على جمهور السينما، فى أول أيام عيد الأضحى المبارك، الذي ذهب لمشاهدة فيلم "خيال مآته" المنتظر للفنان أحمد حلمي، بعد غياب 3 سنوات عن السينما منذ آخر أفلامه "لف ودوران"، ليجدوا رد موظفي شباك التذاكر أن الفيلم غير موجود.

حاولت "الشروق" التواصل مع الشركة المنتجة والجهة الموزعة، ولم تتمكن من الوصول لأى رد بشأن الموضوع.

وبسؤال أحد مديري السينمات -رفض ذكر اسمه- قال إن الفيلم شهد حالة من التخبط فى موعد طرحه، فكان من المقرر بدء عرض الفيلم بالسينمات، الخميس الماضي، وتم بالفعل إرسال الدعاية الخاصة له، لكن تأجل عرضه للجمعة، ثم لأول أيام العيد، لعدم جاهزية النسخ الخاصة بالفيلم.

وأكد المصدر إنه من المقرر بدء عرض الفيلم بدءا من حفل منتصف ليل اليوم الاثنين، بدور العرض السينمائية.

وأشار المصدر إن التأخير ليس فى صالح الفيلم في ترتيب إيرادات الموسم، خاصة بعد تجاوز "الفيل الأزرق 2" حاجز 50 مليون جنيه، بينما تخطى ولاد رزق 15 مليون جنيه، وفقا لتصريحاته.

"خيال مآتة" بطولة أحمد حلمي، منة شلبي، بيومي فؤاد، خالد الصاوي، حسن حسني، تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج خالد مرعي.