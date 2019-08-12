أمير قطر يتسلم رسالة من الرئيس الإيراني

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تسلم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني رسالة خطية من الرئيس الإيراني تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها وبعدد من القضايا الإقليمية والدولية.

وقام بتسليم الرسالة لأمير قطر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف خلال استقبال الامير له والوفد المرافق في الدوحة، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا) على موقع تويتر.

من جهة أخرى، أفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء الإيرانية بأن ظريف، أكد خلال هذا اللقاء، على رؤية بلاده في تعزيز العلاقات مع جميع دول الجوار، منوهاً بعلاقات إيران وقطر كنموذج للعلاقات السياسية الايرانية مع دول المنطقة.

وأشار ظريف إلى أن الإرهاب الاقتصادي ضد الشعب الايراني ليس مجدياً وقد زاد من زعزعة أمن المنطقة.

بدوره، أشار أمير قطر إلى العلاقات الوثيقة والأخوية بين إيران وقطر، مؤكدا على المشاورات بين البلدين بشأن القضايا الإقليمية والدولية والمساعي المشتركة لتسوية مشاكل المنطقة.

كما أكد أمير قطر على استعداد بلاده الدائم لإرساء السلام والاستقرار في المنطقة.

وفي ختام زيارته إلى قطر، وصف ظريف في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، زيارته بالبناءة جداً.