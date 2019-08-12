وزير الخارجية العراقي: دول الخليج العربي قادرة على تأمين مرور السفن

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قال وزير خارجية العراقي محمد علي الحكيم، إن دول الخليج العربي قادرة على تأمين مرور السفن، مضيفًا: «نسعى لخفض التوتر في المنطقة من خلال المفاوضات الهادئة»، وذلك حسبما ذكرت فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل منذ قليل، اليوم الاثنين.