 وزير الخارجية العراقي: دول الخليج العربي قادرة على تأمين مرور السفن - بوابة الشروق
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وزير الخارجية العراقي: دول الخليج العربي قادرة على تأمين مرور السفن

دينا النجار
نشر فى : الإثنين 12 أغسطس 2019 - 3:39 م | آخر تحديث : الإثنين 12 أغسطس 2019 - 3:39 م

قال وزير خارجية العراقي محمد علي الحكيم، إن دول الخليج العربي قادرة على تأمين مرور السفن، مضيفًا: «نسعى لخفض التوتر في المنطقة من خلال المفاوضات الهادئة»، وذلك حسبما ذكرت فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل منذ قليل، اليوم الاثنين.

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