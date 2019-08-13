 الصحة العراقية: ارتفاع ضحايا انفجار عتاد المعسكر ببغداد إلى قتيل و29 مصابا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الصحة العراقية: ارتفاع ضحايا انفجار عتاد المعسكر ببغداد إلى قتيل و29 مصابا

أ ش أ
نشر فى : الإثنين 12 أغسطس 2019 - 11:39 م | آخر تحديث : الإثنين 12 أغسطس 2019 - 11:39 م

 أعلنت وزارة الصحة العراقية ارتفاع حصيلة ضحايا حادثة انفجار عتاد معسكر في الدورة إلى قتيل و29 جريحا.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الفضائية مساء اليوم الإثنين، إن حصيلة ضحايا انفجار مخزن العتاد في معسكر تابع للحشد الشعبي بمنطقة الدورة ببغداد ارتفعت الى قتيل و29 جريحا ، وإن اصابات الغالبية منهم طفيفة.

وأدى احتراق كدس للعتاد في معسكر صقر التابع للحشد الشعبي في منطقة الدورة جنوبي بغداد الى سقوط قائف هاون في مناطق متفرقة من بغداد أدت الى الحاق أضرار مادية واصابات بشرية.

 


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