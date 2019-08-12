ارتفاع أسعار المساكن في السويد خلال الشهر الماضي

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء في السويد الصادرة اليوم الاثنين ارتفاع أسعار المساكن خلال يوليو الماضي.

وبحسب البيانات ارتفعت الأسعار خلال الشهر الماضي بنسبة 1% عن الشهر السابق، في حين استقرت أسعار الوحدات المستأجرة.

كما زادت أسعار المساكن خلال الشهر الماضي بنسبة 1% مقارنة بمستواه في الشهر نفسه من العام الماضي، في حين زادت أسعار الوحدات المستأجرة المشغولة بنسبة 4% سنويا.

واستقرت أسعار الشقق السكنية في منطقة ستوكهولم الكبرى وفي وسط العاصمة السويدية دون تغيير خلال الشهر الماضي. كما استقرت أسعار الفيلات في نطاق العاصمة دون تغيير.

وأشارت البيانات إلى تراجع عدد المساكن التي تم بيعها خلال الصيف الحالي بنسبة ملحوظة، مقارنة بمبيعات الربيع والخريف الماضيين. في الوقت نفسه زادت المبيعات خلال يوليو الماضي بنسبة 7% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

يذكر أن لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي السويدي ذكرت خلال اجتماعها في الشهر الماضي أن هناك حاجة لاتخاذ إجراءات تتعلق بالسياسة الضريبية وسوق الإسكان، للحد من المخاطر المرتبطة بتزايد ديون الأسر السويدية وعلاج المشكلات الهيكلية في هذا المجال.