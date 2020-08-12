«القومى لحقوق الانسان»: ارتفاع ملحوظ في مشاركة المواطنين بانتخابات الشيوخ فى يومها الثاني

واصلت غرفة عمليات المجلس القومى لحقوق الإنسان المركزية وفروعها بالمحافظات متابعتها لليوم الثانى والأخير من الجولة الأولى لإنتخابات مجلس الشيوخ ، وايفاد البعثات الميدانية بعدد من المحافظات، حسب بيان صحفي.

ورصد المجلس، ارتفاعًا ملحوظًا، في مشاركة المواطنين في العملية الإنتخابية خلال اليوم الثاني نظرا لمشاركة المرأة وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة وقد ساهم في هذا الدور الإعلامي الواضح في توعية وحث الناخبين علي المشاركة في الشأن العام.

وقالت غرفة عمليات المجلس القومي لحقوق الإنسان فى بيان لها، إنه رغم قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بإتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لضمان سير العملية الانتخابية وتوفير كافة سبل الاتاحة إلا أنه قد تم رصد بعض الملاحظات التى لا تؤثر فى مجمل سير العملية الانتخابية ، ولكن من الضرورى تداركها مستقبلاً .

و أضافت أن ذلك تمثل في إستمرار وجود الدعاية الانتخابية لبعض المرشحين أمام اللجان وفى نطاق الحرم الانتخابى ببعض الدوائر، وقيام أحد متابعى المجتمع المدنى بالجيزة بتوجيه الناخبين للإدلاء بالصوت لصالح احد المرشحين بمدرسة محمد محمود عبد العزيز بدائرة الطالبية بمحافظة الجيزة .

وأوضحت أنه تلاحظ أن الحيز المخصص خلف الساتر غير كافى للناخب للإدلاء بصوته ولضمان سرية الاقتراع نظرا لكبر حجم بطاقة الاقتراع الخاصة بالمقاعد الفردية، بالإضافة لقيام بعض العاملين بإدارة الهرم التعليمية بمسيرة لدعوة الناخبين وحثهم على المشاركة فى انتخابات مجلس الشيوخ.