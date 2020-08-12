جونز هوبكنز: 46 ألفا و808 حالات إصابة جديدة بكورونا في الولايات المتحدة

أعلنت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد داخل الولايات المتحدة الأمريكية ارتفعت إلى 5 ملايين و141 ألفا و208 حالات، وذلك عقب تسجيل 46 ألفا و808 حالات إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت الجامعة -حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأربعاء- أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 164 ألفا و537 حالة، وذلك عقب تسجيل 1074 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.