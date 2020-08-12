لاتفيا تحتفل بمرور 100 عام على توقيع معاهدة سلام مع الاتحاد السوفيتي

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احتفلت لاتفيا بمرور 100 عام على توقيع معاهدة سلام مع الاتحاد السوفيتي، وذلك بإقامة أحداث تذكارية أمس الثلاثاء بحضور قيادات سياسية من حلف شمال الأطلسي (ناتو) والاتحاد الأوروبي.

وتم توقيع المعاهدة التي اعترف فيها الاتحاد السوفيتي بسيادة لاتفيا، في ريجا، عاصمة البلاد، في 11 أغسطس 1920.

وشدد الرئيس إيجلز ليفيتس، على أهمية معاهدة السلام، التي تعتبر واحدة من أول الإنجازات الدبلوماسية الكبيرة للبلاد.

وحضر كذلك وزراء خارجية إستونيا وبولندا وفنلندا تلك الأحداث أمس الثلاثاء.

وأعلنت لاتفيا استقلالها في 18 نوفمبر عام 1918 في نهاية الحرب العالمية الأولى. وانفصلت الدولة المطلة على بحر البلطيق في ذلك الوقت عن الإمبراطورية الروسية.

وأنهت معاهدة السلام حرب الاستقلال اللاتفية بعد ذلك والتي استمرت قرابة العام ونصف العام.