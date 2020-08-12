 ماكرون يؤكد تضامن فرنسا مع اليونان ضد قرارات تركيا الأحادية - بوابة الشروق
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ماكرون يؤكد تضامن فرنسا مع اليونان ضد قرارات تركيا الأحادية

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
هدى أمين
نشر في: الأربعاء 12 أغسطس 2020 - 10:19 م | آخر تحديث: الأربعاء 12 أغسطس 2020 - 10:19 م

أعلن ‏قصر الإيليزيه أن فرنسا ستعزز مؤقتًا حضورها العسكري في منطقة شرق المتوسط.
ووفقًا لخبر عاجل لفضائية «العربية»، مساء الأربعاء، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ‏ماكرون، تضامن فرنسا مع اليونان ضد قرارات تركيا الأحادية.
وأضاف «ماكرون»، قائلًا: «على تركيا وقف عمليات التنقيب الأحادية عن النفط».
وكانت تركيا أرسلت منذ يومين سفينة أبحاث للمسح الزلزالي في المنطقة المتنازع عليها شرق البحر المتوسط، في خطوة دفعت اليونان إلى رفع حالة التأهب.
وتهدف المهمة إلى التنقيب عن رواسب نفط وغاز محتملة جنوب جزيرة كاستيلوريزو اليونانية.
وكانتا مصر واليونان وقعتا اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، خلال زيارة لوزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، إلى القاهرة، في السادس من أغسطس الجاري.


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