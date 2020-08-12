 الصحة العالمية: 50% من مستشفيات بيروت خارج الخدمة بسبب الانفجار - بوابة الشروق
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الصحة العالمية: 50% من مستشفيات بيروت خارج الخدمة بسبب الانفجار

نور رشوان
نشر في: الأربعاء 12 أغسطس 2020 - 4:59 م | آخر تحديث: الأربعاء 12 أغسطس 2020 - 4:59 م

قالت منظمة الصحة العالمية، إن 50% من مستشفيات العاصمة اللبنانية بيروت أصبحت خارج الخدمة؛ بسبب انفجار مرفأ بيروت، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية في خبر عاجل، منذ قليل.

وكان قد اندلع حريق كبير، الأسبوع الماضي، في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهو ما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء وآلاف الجرحى.

من جانبه، قرر مجلس الوزراء اللبناني، وضع كل المسؤولين المعنيين بانفجار مرفأ بيروت قيد الإقامة الجبرية لحين تحديد المسؤولية.

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